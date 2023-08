Razer Kishi V2 Pro è ufficiale, ed ecco una novità su Razer Edge

Razer è tornata ad infiammare letteralmente il mercato del gaming mobile con il lancio di Kishi V2 Pro, un prodotto originariamente venduto solo in bundle con Razer Edge, ma che ora potrà essere acquistato in via separata. Le prestazioni sono al top con una latenza ridotta all’osso, ricarica passthrough, jack audio da 3,5mm e comunque la possibilità di giocare in streaming sia da PC che da console compatibili con Hypersense Haptics. Il suo prezzo di vendita è di soli 149 euro, per la variante compatibile con Android.

Razer Edge è pronto a sbarcare in Europa, dopo aver letteralmente conquistato gli Stati Uniti, la console portato con Snapdragon G3x Gen 1, e display AMOLED da 6,8 pollici di diagonale (caratterizzato dal refresh rate a 144Hz), conquisterà anche il popolo nostrano. Il prodotto sarà acquistabile a 499 euro presso i rivenditori autorizzati.

Razer, le altre novità: Kishi V2 Xbox Edition Line e Nexus 3.0

Le novità di Razer non terminano qui, parliamo infatti di Kishi V2 Xbox Edition Line, una serie progettata direttamente in collaborazione con Xbox, che si snoda nelle varianti per Android e iPhone, permetterà ai giocatori del nordamerica di sfruttare i microswitch tattili presenti sotto il pad direzionale, come i pulsanti sulle spalle e frontali, per giocare ai propri titoli preferiti.

Razer Nexus 3.0 App, infine, è l’applicazione mobile per Android e iOS con la quale scoprire i giochi che un giorno si potranno giocare sui prodotti Razer, gode di una ampia libreria dove leggere approfondimenti, oppure anche prendere visione di comodi trailer, così da conoscere anzitempo i giochi stessi.