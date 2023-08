ho.Mobile è l’operatore telefonico lowcost di propietà di Vodafone.

Appartenendo al gruppo Vodafone, l’operatore gode quindi di una notevole copertura di rete per tutto il territorio nazionale.

ho.Mobile si differenzia da sempre per la qualità e convenienza dei servizi offerti e per la sua massima trasparenza. Arrivando a classificarsi, infatti, come uno dei gestori virtuali più popolari del momento.

Il gestore, al pari dei suoi competitor, propone continuamente offerte davvero vantaggiose sia per i dispositivi mobile, sia per la linea di casa.

Infatti, per questo mese di Agosto 2023, ho.Mobile propone una soluzione davvero interessante e super conveniente propri per la linea di casa per tutti i nuovi e vecchi clienti ho.

ho.Mobile per la casa, tutti i servizi inclusi

A tal proposito, vediamo in dettaglio i principali servizi offerti e le caratteristiche della promozione sopra citata.

Ho.Mobile per la casa è disponibile al prezzo di 15.99 euro al mese per i nuovi clienti e a 13.99 euro al mese per i già clienti ho.

L’offerta in questione prevede:

300 giga di Internet con la velocità del 4G, perfetta per la visione anche di film con tutta la famiglia;

di Internet con la velocità del perfetta per la visione anche di film con tutta la famiglia; 60 Mbps di velocità in download ed upload;

di velocità in download ed upload; Attivazione semplice e veloce online;

semplice e veloce Spedizione SIM gratuita, presso il proprio domicilio o in edicola;

presso il proprio domicilio o in edicola; Costo di attivazione offerta di soli 3.99 euro , da pagare esclusivamente la prima volta;

offerta di soli , da pagare esclusivamente la prima volta; Sconto per l’acquisto su Amazon di un router 4G TP-Link;

per l’acquisto su Amazon di un Alcun costo extra per il consumo di giga;

per il consumo di giga; 14.6 Giga di Internet da usare nei paesi dell’Unione Europea.

Per informazioni più dettagliate per quanto riguarda la promo in questione, potete consultare il sito Internet ufficiale di ho.Mobile. Su cui, saranno indicati step by step, tutti i passaggi da effettuare per poter attivare l’offerta, in maniera semplice ed intuitiva. Inoltre, sempre sul sito dedicato, avrebbe la possibilità di valutare altre offerte vantaggiose disponibili per la rete mobile.