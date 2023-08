Anche in questa stagione estiva le rimodulazioni per le principali tariffe di telefonia mobile continuano a tenere banco. Oltre all’aumento dei costi, previsto da altri provider come TIM e WindTre, anche Vodafone proprio in questi giorni ha ufficializzato una serie di modifiche unilaterali per i costi dei suoi abbonati storici.

Vodafone, le rimodulazioni sino a 3 euro al mese per queste tariffe

In linea con quanto previsto nelle precedenti tornate di rimodulazioni, gli aumenti dei costi non riguardano in maniera generalizzata tutte le promozioni del gestore inglese, ma bensì solo le tariffe low cost degli utenti che hanno effettuato in passato la portabilità del numero.

In questa specifica circostanza, Vodafone ha coinvolto le seguenti promozioni nel discorso delle rimodulazioni: Bronze, Bronze Plus, Silver, Gold Start e Gold. Non è previsto un costo unico per gli aumenti, ma bensì importi variabili. Qualche abbonato si troverà a pagare 1,99 euro al mese, mentre altri 2,99 euro in più.

Inoltre, in seguito all’avvenuta rimodulazione, gli utenti Vodafone potranno optare per una personalizzazione della propria tariffa e per una scelta tra costi più alti e consumi maggiori. Alcuni abbonati della tariffa Silver, in alternativa all’aumento di 1,99 euro, possono optare per un rincaro dimezzato pari a soli 0,99 euro e rinunciare agli SMS infiniti garantiti dalla loro ricaricabile.

Le modifiche sui costi di Vodafone sono entrate in vigore proprio nel corso di questo mese di agosto, in seguito a comunicazione via SMS del gestore. Sino al 28 agosto, comunque, gli abbonati potranno rinunciare all’abbonamento senza il pagamento di alcuna penale.