WindTre per questi ultimi giorni di agosto ha messo Iliad e gli altri gestori low cost nel mirino. Il provider arancione non vuole essere da meno alla sfida per la telefonia mobile in Italia ed ha l’obiettivo di aumentare il suo già nutrito bacino di utenti con una serie di promozioni low cost molto vantaggiose per soglie di consumo e soprattutto per costi mensili.

WindTre, la tariffa con Giga senza limiti a costi da ribasso

Tra le principali offerte del gestore arancione uno spazio riservato è garantito dalla WindTre Go Unlimited Star+. La tariffa in questione propone ai suoi clienti chiamate senza limiti verso fissi e mobili e verso tutti gli operatori, SMS da inviare liberamente a tutti i contatti della rubrica e anche connessione illimitata ad internet, anche con la rete del 5G ove disponibile.

Un vantaggio certamente rilevante di questa promozione è dato dai costi. Gli utenti che attivano questa tariffa pagheranno soltanto 7,99 euro ogni mese con una spesa unica una tantum il cui costo è previsto in 10 euro. Questa spesa extra assicura agli utenti l’attivazione della SIM e l’attivazione della rete.

Questa promozione di WindTre, certamente vantaggiosa in nome della connessione senza limiti ad internet, è riservata in via prioritaria agli abbonati che contestualmente hanno scelto o che sceglieranno una promozione del gestore per la telefonia fissa e per la Fibra ottica. Come per altre promozioni low cost del passato, anche in questo caso sarà necessaria da parte del pubblico l’operazione di portabilità della rete attuale da altro operatore.