Le truffe perpetrate ai danni delle banche italiane sono davvero molto pericolose, non tanto perché le suddette non sono in grado di proteggere i propri clienti, a conti fatti i servizi funzionano alla perfezione e non presentano bug di alcun tipo, la colpa è proprio del consumatore finale, che si ritrova a consegnare direttamente nelle mani dei malviventi, tutte le credenziali di accesso al proprio conto.

Un meccanismo molto rodato, come quello del phishing, può portare ancora oggi a risultati estremamente malevoli per l’utente; i malviventi che tentano di accedere ai conti correnti o ai profili internet sono davvero tantissimi, ogni giorno lanciano svariate esche che abbracciano gli istituti di credito, ma anche semplicemente le carte ricaricabili come le PostePay, causando non pochi danni.

Truffa, le banche sono prese di mira

Il raggiro inizia, come al solito del resto, con l’invio di un messaggio, via email o SMS; con il quale il malvivente vuole fingersi l’istituto di credito di cui si è a tutti gli effetti clienti, spingendo il consumatore a premere il link interno, con la paura di un accesso indesiderato o un addebito non previsto.

Arrivati a questo punto i più esperti già conoscono le contromisure da mettere in atto: cancellare immediatamente il messaggio, senza dargli alcun seguito. Il motivo è semplice, andando a premere il link, vi collegherete ad un sito esterno salvato su un server di proprietà del malvivente, sul quale consegnerete senza volerlo tutti i dati di accesso al conto corrente.