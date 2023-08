Una delle truffe più pericolose del web è ufficialmente tornata a preoccupare milioni di utenti sul territorio, bastano davvero pochi secondi affinché i malviventi riescano a svuotare completamente il conto corrente della vittima, causando non pochi problemi.

La truffa a cui facciamo riferimento prende il nome di phishing, un meccanismo ben oliato e diffuso nel mondo da ormai diversi anni, ma che nonostante la presenza di innumerevoli articoli a riguardo, ancora oggi riesce a mietere vittime illustri, sia legandosi ai conti correnti bancari, che proprio alle carte di credito ricaricabili (vedasi Postepay, ad esempio).

Truffa pericolosa, ecco come vi svuotano il conto

Il pericolo è purtroppo sempre in agguato, se doveste ricevere un messaggio di posta elettronica, o un SMS, dalla vostra banca in cui vi si chiede di premere il link interno per collegarsi al conto corrente, sappiate che molto probabilmente si tratta di una truffa, una delle più pericolose.

Il motivo è semplice: il messaggio è completamente falso, ed il link vi porterà su un sito che a prima vista sarà esattamente identico all’originale, ma salvato su un server di proprietà del malfattore, ciò gli permetterà di accedere liberamente a tutte le informazioni salvate, o meglio che andrete a digitare mentre tenterete di accedere al vostro profilo personale.

Successivamente lo stesso malvivente le potrà utilizzare per svuotare il conto di ogni singolo centesimo, lasciandovi senza nemmeno un euro. Il rischio ed il pericolo sono sempre in agguato, per questo vi invitiamo a prestare sempre la massima attenzione.