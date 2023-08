Per chi non lo sapesse, è trascorso ormai un mese da quando il celebre social network Twitter, ha cambiato il suo nome in X.

Infatti, ad oggi, chiunque vorrebbe accedere al proprio account Twitter, verrà indirizzato alla pagina x.com.

Tuttavia, nonostante il tentativo di sostituire completamente la piattaforma con una nuova applicazione, sta incontrando una forte opposizione da parte degli utenti, i quali stanno ancora cercando di preservare, in tutti i modi, lo stile di interfaccia grafica del vecchio social dell’uccellino blu.

Attraverso alcune sequenze informatiche che consentono di ritornare all’interfaccia del vecchio social network.

Ad oggi infatti Twitter ed X presentano ancora lo stesso codice sorgente. Dunque, seppure in fase di progettazione, tale sostituzione non è stata ancora conclusa del tutto. Al contrario, essa sembra stia incontrando varie problematiche di realizzazione, nonché bug di funzionamento.

Da Twitter a X, le dichiarazioni di Elon Musk

Tale iniziativa è stata portata avanti dal famoso imprenditore Elon Musk, amministratore delegato del vecchio Twitter. Egli ha Infatti dichiarato, che l’acquisizione di questa nuova app che dovrebbe sostituire Twitter, e che è costata ben 44 milioni di dollari, potrebbe rivelarsi essere un vero e proprio buco nell’acqua.

In quanto, tale processo sta evidenziando importanti bug di sistema da risolvere. In più, come ancora affermato Elon Musk, questo è sicuramente un periodo molto difficile per lo sviluppo dei social network, che sono destinati ad imporsi sul mercato fortemente concorrenziale.

A tal proposito la conversione di Twitter in X, non sta generando poi così tanti risultati. Per il momento, per esempio, si è solo giunti a cambiare il nome dei tweet con post.

Tuttavia, l’imprenditore sudafricano ha dichiarato che non ha alcuna intenzione di arrendersi e non è stata ancora detta l’ultima parola. In quanto X, può incontrare ancora diversi settori di applicazione, come per esempio anche in quello finanziario. Ad ogni modo, nessuna decisione definitiva è stata presa fino a questo momento.

Non ci resta che stare ad aspettare, per scoprire quali saranno le prossime mosse di Elon Musk a riguardo e cosa sarà del destino di Twitter.