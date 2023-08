Il produttore cinese Honor continua ad ampliare la sua proposta della famiglia Honor 40. Dopo Honor Play 40 5G e Honor Play 40C, infatti, l’azienda ha deciso di ufficializzare sul mercato cinese un nuovo device, ovvero il nuovo Honor Play 40S. Si tratta di un nuovo smartphone appartenente alla fascia entry-level del mercato. Scopriamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Honor annuncia ufficialmente il nuovo entry-level Honor Play 40S

Nel corso delle ultime ore il produttore cinese Honor ha presentato ufficialmente in madre patria un nuovo dispositivo. Come già accennato, si tratta del nuovo Honor Play 40S. Come già detto, si tratta di uno smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato. Sotto alla scocca troviamo infatti il soc Snapdragon 480 Plus.

A supporto delle performance ci sono 4 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Sul fronte, lo smartphone presenta un display con tecnologia TFT LCD con una diagonale da 6.56 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 90HZ. Sul posteriore, trova posto un singolo sensore fotografico da 13 MP, mentre sul fronte troviamo una fotocamera anteriore da 8 MP in un notch a goccia.

L’autonomia dello smartphone è affidata ad una batteria da 5200 mah ed è possibile ricaricarla tramite porta USB Type C 2.0. Presente il Wi-Fi, il Bluetooth 5.1 e il GPS.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo smartphone entry-level Honor Play 40S sarà disponibile all’acquisto per adesso per il mercato cinese ad un prezzo al cambio di circa 126 euro. Vi terremo aggiornati se arriveranno informazioni su un suo possibile arrivo in Italia.