WindTre si avvicina di molto alle ultime offerte delle dirette concorrenti del mercato, mettendo sul piato una serie di contenuti quasi imperdibili, con annessa la navigazione gratuita in 5G, e sopratutto un prezzo comunque più che abbordabile.

Ciò che rende la promozione corrente decisamente speciale, è la sua disponibilità per tutti gli utenti in Italia. In altre parole la richiesta di attivazione può essere presentata da chiunque lo desideri, senza vincoli legati alla provenienza contrattuale o altro tipo di limitazioni; l’unico appunto da fare riguarda la presenza di un vincolo di 24 mesi, entro tale periodo il consumatore non potrà richiedere la portabilità altrove, pena il pagamento di una piccola penale aggiuntiva (scalata ogni mese dai 49 euro di partenza).

WindTre regala le offerte con 5G gratis

La nuova offerta speciale di windTre è davvero unica nel suo genere, ha nome Start 5G Summer ed è stata appositamente studiata per il periodo corrente, con alle spalle un prezzo di tutto rispetto, basteranno 12,99 euro da pagare tramite la carta o il conto corrente, per godere di un bundle assolutamente interessante.

Nello specifico parliamo di ben 100 giga di internet alla velocità massima possibile, affiancati a loro volta da 200 SMS che potranno essere inviati a chiunque, per terminare con illimitati minuti da utilizzare a piacimento per chiamare qualunque numero di telefono in Italia.

La promozione, come vi abbiamo anticipato, potrà essere attivata anche tramite il sito ufficiale, la navigazione in 5G è da considerarsi inclusa nel prezzo.