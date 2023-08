Vodafone rappresenta uno degli operatori mobili e fisso più diffusi sul mercato italiano che, al pari di altri operatori, quali: TIM, Fastweb, WindTre viene considerato come uno dei leader principali di questo settore. In seguito al periodo estivo, sono numerosi i gestori telefonici, tra cui anche quelli virtuali, che hanno pensato a progettare offerte telefoniche e promozioni sempre più innovative e convenienti, al fine di raggiungere un alto numero di attivazioni.

Tuttavia, ogni promo risulta essere particolarmente diversa dall’altra sia per prezzo di abbonamento sia per alcune caratteristiche relative ai servizi inclusi nel piano tariffario di ognuna.

Vodafone: in dettaglio le promo di Agosto

Ecco le principali offerte del mese d’Agosto targate Vodafone:

RED PRO – Minuti illimitati verso tutti i numeri mobile e fissi nazionali;

– SMS illimitati verso tutti;

– 50 GB di Internet alla velocità massima del 5G ;

– 10 Giga Extra con Vodafone Club e Smart Play;

– Spedizione SIM gratuita, in caso di attivazione della promo direttamente online;

– Un mese gratuito del servizio “Navigazione sicura”;

– Costo di attivazione per il primo mese di 14.99 euro, dopodiché 6.99 euro al mese.

Vodafone Rex Max. La promo differisce dalla prima, sia per il prezzo in quanto parliamo di 19.99 euro al mese, sia per i servizi offerti. Con la Rex Max , infatti, avrete a disposizione ben 100 GB di Internet, alla massima velocità del 5G.

Family+. Si tratta della promo disponibile per coloro che già sono clienti Vodafone a casa. Essa prevede:

– Chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi;

– Giga di Internet alla velocità del 5G;

– Servizio “Rete Sicura”;

– Attivazione gratuita della promo;

– Costo mensile di 9.99 euro.

Per i clienti Junior

Vodafone propone due offerte differenti per i suoi giovani clienti. Abbiamo infatti: