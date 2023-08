Il simulatore di Ultimate Fishing Simulator si sta aggiornando con il nuovo DLC intitolato Aquariums. I giocatori potranno divertirsi a pescare i pesci più particolari, unici e appariscenti per abbellire i vari acquari.

Il DLC sarà disponibile a partire dal 14 agosto esclusivamente per la versione PC del titolo. Gli appassionati potranno così divertirsi ulteriormente con Ultimate Fishing Simulator grazie a questa interessante aggiunta.

Ricordiamo che il gioco è stato particolarmente acclamato dagli utenti come dimostra la valutazione positiva del 90% basata su oltre 5.700 recensioni su Steam. L’accoglienza positiva del titolo è confermata anche dal punteggio Metascore di 70/100. Per rendere ancora più immersiva l’esperienza di gioco, è possibile affrontare la campagna in single player e in multigiocatore oltre che provare l’esperienza del VR.

Il DLC Aquariums si configura come la diciottesima espansione per il simulatore di pesca. Dal 2018 ad oggi, il supporto da parte degli sviluppatori verso la community è stato ampio e ha permesso di rinnovare costantemente il titolo.

Entrando maggiormente nello specifico, i giocatori potranno accedere ad una sezione completamente dedicata agli acquari. All’interno di queste vasche sarà possibile raccogliere e soprattutto mettere in mostra i pesci catturati.

Gli utenti avranno a disposizione ben sette acquari completamente personalizzabili nella tipologia di acqua e negli elementi di arredo. In questo modo è possibile creare l’ecosistema perfetto per mostrare i propri pesci trofeo.

Inoltre, il team di Ultimate Games ha annunciato che sono in arrivo ulteriori DLC per Ultimate Fishing Simulator. I cinque add-on saranno incentrati sugli ecosistemi marini di Florida, Bow & Trident, Australia, Italia e Alaska.