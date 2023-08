I dispositivi Google Pixel hanno ottenuto un successo non indifferente negli ultimi anni al punto da rappresentare un ostacolo per Apple e Samsung che, pur essendo aziende più che affermate nel settore degli smartphone, si ritrovano a dover fare i conti con un colosso intenzionato ad apportare sempre nuove migliorie ai suoi dispositivi al fine di renderli effettivamente capaci di tenere testa ai top di gamma rivali.

A dar prova della volontà di Google di sfidare apertamente Apple e Samsung vi è un nuovo brevetto depositato dall’azienda chiamato “Sistema e apparato della telecamera sotto il display“. Come suggerito dal nome del documento, l’interazione di Google potrebbe essere quella di dotare i prossimi dispositivi Pixel di una fotocamera frontale sotto il display.

Google Pixel con fotocamera sotto il display: l’azienda registra il brevetto!

Il documento registrato da Google descrive una nuova tecnologia grazie alla quale l’azienda potrebbe introdurre sui suoi prossimi smartphone una fotocamera frontale sotto il display. Rispetto alle tecnologie utilizzate dai rivali, Google mira a rendere la fotocamera quanto più efficace e in grado di garantire una notevole qualità d’immagine senza intaccare l’esperienza utente nell’utilizzo del display, che sarebbe dunque capace di nascondere del tutto il sensore pur garantendo l’ingresso della luce necessaria.

Ovviamente la fotocamera sotto il display non sarà caratteristica presente sui top di gamma in arrivo a ottobre ed è alquanto improbabile che Google possa procedere con l’introduzione del sensore entro il prossimo anno. La tecnologia potrebbe però essere messa a punto in un futuro non troppo lontano e ciò potrebbe rappresentare un duro colpo nei confronti di Apple, ancora lontana dall’integrazione della soluzione più in voga tra le aziende negli ultimi tempi.