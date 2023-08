Quanti di voi hanno l’abitudine di caricare lo smartphone durante le ore notturne? scommettiamo moltissimi, più che altro perché è l’unico momento della giornata nel corso del quale il dispositivo mobile si può “riposare”, senza che ne abbiate una immediata necessità di utilizzo. In genere la pratica è consigliata, a patto che si prendano le giuste precauzioni.

La suddetta operazione è sin da subito molto stressante per lo smartphone, la batteria viene infatti messa a dura prova, tanto da portarla ad un surriscaldamento generale, con un aumento importante della temperatura. Per questo motivo è fondamentale che il dispositivo goda dello spazio necessario al corretto raffreddamento, in caso contrario rischia di fondere la batteria o addirittura incendiarsi, causando non pochi problemi a ciò che lo circonda.

Smartphone, ecco come fare per caricarlo correttamente

Con ciò non vogliamo assolutamente dirvi di non caricarlo durante le ore notturne, ma di farlo in maniera corretta. Evitate di posizionarlo sotto le coperte (anche se non è molto il periodo) o in ambienti particolarmente ristretti, proprio perché potreste rischiare le suddette problematiche.

Il consiglio è di collegarlo correttamente alla presa di corrente, utilizzando ad esempio il comodino o il pavimento, nel caso in cui non abbiate spazio a sufficienza. In parallelo non sarebbe il caso di tenerlo troppo vicino a sé stessi mentre si dorme, sopratutto se è acceso, ma questo è un altro discorso in cui parliamo in altri articoli.