Vi è mai capitato di lasciare lo smartphone in carica durante la notte? scommettiamo che la risposta è assolutamente positiva, e per questo dovete comunque essere a conoscenza degli eventuali rischi che correte in un’occasione di questo tipo, a patto che non abbiate preso le giuste precauzioni per evitare problematiche di vario genere.

Come ben sapete, il momento della ricarica è per lo smartphone lo stress più incredibile, proprio perché il componente va a surriscaldarsi moltissimo, e per questo motivo è consigliatissimo evitare di non posizionarlo in luoghi non troppo aerati. Siamo a conoscenza di una pratica molto discutibile, ovvero di ricaricarlo sotto il cuscino mentre si dorme: sbagliatissimo, proprio perché lo smartphone non ha lo spazio necessario per il raffreddamento, e di conseguenza rischia di surriscaldarsi, con possibili ustioni o addirittura incendio per l’utente finale.

Smartphone, la ricarica notturna potrebbe essere pericolosa

Con questo articolo non vogliamo dirvi di non caricare lo smartphone di notte, ma semplicemente di prendere le giuste precauzioni per evitare problematiche di vario genere. Il consiglio, ad esempio, è di posizionarlo su un comodino, o anche per terra se non avete spazio, così da permettere allo smartphone di liberare tranquillamente tutto il calore ed il surriscaldamento, evitando che si concentri in spazi particolarmente ristretti.

Tutto questo è da considerarsi valido non solo per gli smartphone, quanto per ogni dispositivo elettronico che vada caricato, o che comunque si voglia caricare nel corso della notte.