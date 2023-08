Qualche tempo fa, il noto operatore telefonico Vodafone aveva annunciato l’arrivo di alcuni aumenti per delle sue offerte ben note, tra cui Vodafone Bronze, Vodafone Bronze Plus e Vodafone Silver. Per tutti coloro che hanno attiva una di queste offerte, sarà però possibile attivare una nuova offerta molto interessante, ovvero Vodafone Silver Light.

Vodafone Silver Light, offerta favolosa per chi ha subito degli aumenti

Per tutti coloro che vedranno aumentare il costo della propria offerta mobile Vodafone, sarà possibile attivare in alternativa una favolosa offerta mobile. Come già accennato in apertura, stiamo parlando dell’offerta mobile denominata Vodafone Silver Light.

Si tratta di un’offerta piuttosto vantaggiosa per questa tipologia di utenti. Nello specifico, gli utenti avranno a disposizione 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 100 SMS verso tutti i numeri.

In questo caso, la nuova offerta avrà lo stesso costo di quella precedente più 0,99€. Si tratterebbe quindi di un aumento contenuto, rispetto a quello che avrebbe introdotto Vodafone. L’operatore ha comunque comunicato questa opportunità ai suoi clienti tramite un apposito SMS. Eccolo qui di seguito.

“Gentile Cliente, la informiamo che il suo contratto sta per cambiare. A causa dell’eccezionale aumento dei costi dovuti all’inflazione e dei crescenti e continui investimenti necessari a gestire il traffico dati sempre in aumento, a partire dal primo rinnovo successivo al 05/08/2023, la sua offerta Silver costerà 1,99 euro in più. Le ricordiamo che può recedere senza penali o costi aggiuntivi entro il 04/09/2023 tramite voda.it/disdettalineamobile, via PEC, in negozio o chiamando il 42590. In alternativa, può scegliere di attivare Silver Light con gli stessi Giga, minuti e 100 SMS a 0,99 euro in più al mese rispetto al prezzo attuale della sua offerta e senza costi di attivazione. Per avere maggiori informazioni su questa offerta visiti voda.it/vsilver-light e per attivarla risponda “Si” a questo sms entro il 05/08/2023“.