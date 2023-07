Vodafone è uno tra gli operatori telefonici italiani più apprezzati dagli utenti grazie alla sua grande e vasta proposta. Tuttavia, capita che l’operatore prepari anche qualche batosta che non rende proprio felici gli utenti. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’operatore ha annunciato l’arrivo di nuove rimodulazioni. Sembra che saranno coinvolte alcune offerte di rete mobile e gli aumenti avranno un importo di circa 2,99 euro in più al mese.

Vodafone, nuovi aumenti stanno per arrivare per alcune offerte di rete mobile

In queste ultime ore l’operatore telefonico Vodafone ha annunciato l’arrivo di nuovi aumenti. Stando a quanto è emerso, si tratterà di aumenti che avranno all’incirca un importo compreso fra 1,99 euro e 2,99 euro e dovrebbero essere introdotti dai rinnovi successivi alla fine di luglio 2023.

Come già accennato in apertura, sembra che saranno coinvolte alcune offerte di rete mobile piuttosto apprezzate dagli utenti. Si tratta in particolare delle offerte denominate Vodafone Bronze, Bronze Plus, Silver, Gold e Gold Star. L’operatore sta comunicando l’arrivo di questi aumenti ai suoi clienti tramite apposita comunicazione.

In alcuni casi, però, l’operatore sta proponendo una alternativa. Sta infatti proponendo l’attivazione di un’altra offerta mobile ad un prezzo aumentato di solo 0,99 euro. Una delle offerte più proposte dall’operatore Vodafone Silver Light. Quest’ultima include sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, minuti di chiamate verso alcune destinazioni internazionali, 100 GB di traffico dati per navigare e 100 SMS verso tutti i numeri.

Gli utenti coinvolti potranno comunque esercitare il proprio diritto di recesso senza penali entro 60 giorni dalla comunicazione da parte di Vodafone.