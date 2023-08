Konami Digital Entertainment ha annunciato di aver rinnovato la partnership con FC Barcelona. La collaborazione dura ormai dalla stagione 2016-17 e vede il simulatore calcistico come Official Football Video Game Partner del club catalano.

Si tratta di una partnership estremamente importante per entrambi i brand. Infatti, KONAMI è orgogliosa di aver sostenuto “La Blaugrana” durante questi sette anni che hanno portato a grandi successi calcistici.

I giocatori di eFootball, invece, potranno divertirsi con la rosa completa del FC Barcelona sul proprio titolo preferito. Sul simulatore calcistico, i fan potranno creare il proprio Dream Team contando su tre leggende FC Barcelona: Rivaldo, Patrick Kluivert e Javier Saviola.

KONAMI rinnova la partnership con FC Barcelona per portare contenuti esclusivi legati al team Blaugrana sul proprio eFootball

Le tre carte epiche saranno disponibili in-game nel periodo compreso tra il 10 e il 17 agosto. Ma non è tutto, la casa del FC Barcelona è il celebre Spotify Camp Nou e lo stadio sarà disponibile in esclusiva su eFootball.

Naoki Morita, Konami Digital Entertainment B.V.’s European President, ha commentato: “È molto emozionante per noi annunciare l’estensione di una partnership di tale successo. FC Barcelona è davvero un gigante del calcio mondiale e siamo orgogliosi di averli come parte della serie eFootball, ora e per gli anni a venire. Assicurarsi un futuro a lungo termine che comprenderà una moltitudine di diritti commerciali, di immagine, di eSports e attivazioni è fantastico per KONAMI e per la serie eFootball™, in quanto il nostro prodotto continua a evolvere per offrire la migliore esperienza possibile”.

Juli Guiu, FC Barcelona Vice President for Marketing, ha aggiunto:“Siamo molto felici di poter rinnovare il nostro accordo con KONAMI, un’azienda che nel corso degli anni ha sempre dimostrato il suo impegno nei confronti del Barcelona. KONAMI è un punto di riferimento nel settore videoludico e ci aiuterà a creare nuove sinergie con il pubblico più giovane e a continuare a esplorare le possibilità nel mondo dell’intrattenimento digitale, un settore chiave per l’espansione del nostro marchio nei prossimi anni”.