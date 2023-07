Il campionato eFootball™ Championship Open è giunto alla conclusione. Durante il weekend del 22-23 luglio, i migliori giocatori single player mobile e console si sono sfidati per conquistare il titolo.

La finale si è svolta a Tokyo, in Giappone, nello studio eSports Ginza dopo ben cinque mesi di sfide e numerosi turni di qualificazione. I due utenti che hanno trionfato sono El_Mysterio e UDI rispettivamente nelle categorie mobile e console.

Oltre alla gloria di essere i migliori giocatori a livello mondiale di eFootball, i due si sono aggiudicati il titolo di campione e un premio di 10.000 dollari ciascuno. In totale, la fase finale ha visto confrontarsi 8 player mobile e 16 player console.

Dopo mesi di sfide e tantissimi partecipanti, la finale di Tokio ha decretato i campioni mondiali del torneo eFootball Championship Open

El_Mysterio, vincitore della categoria Mobile, riguardo la finale ha commentato: “Mi sento super emozionato, non posso crederci. Stavo pensando a tante cose diverse in quel momento. Ai rigori ho dovuto ragionare in fretta per decidere dove tirare e dove parare, per fortuna mi è andata bene e ora sono il campione!”.

UDI, vincitore della categoria Console, ha parlato della sua finale: “Zilo è stato forte! È stata una partita davvero difficile ed è stata dura quando ho pareggiato nel secondo tempo. Ottenere il 3° gol è stato incredibile, un colpo di fortuna. I miei amici sono venuti a fare il tifo per me. Penso che il livello in Giappone sia davvero altissimo, quindi spero che eFootball™ diventi sempre più popolare in Giappone!”.

Per una panoramica completa dei risultati e dei giocatori coinvolti, è possibile visitare il sito ufficiale.