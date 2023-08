Secondo l’indagine settimanale del Ministero dell’Ambiente, la scorsa settimana il prezzo medio della benzina e del diesel è stato rispettivamente di 1,929 e 1,796 euro al litro. Rispetto all’analisi condotta in precedenza, i prezzi della benzina e del gasolio sono saliti rispettivamente di 3,12 e 5,03 centesimi. Il prezzo medio della benzina, in particolare, è stato il più alto registrato dal luglio 2022.

I costi continuano a salire nonostante i provvedimenti del Governo Meloni, adottati solo una settimana fa. Questi hanno imposto l’esposizione dei prezzi medi regionali ai distributori, senza però portare ad alcun risultato positivo. Perché? Purtroppo sono le dinamiche internazionali a definire il prezzo del petrolio, quindi il governo italiano può agire solo in parte.

Quanto salirà ancora il prezzo della benzina

Come precedentemente anticipato, il prezzo della benzina non era mai stato così alto da luglio 2022 con un prezzo di 1,929 euro al litro. In una settimana, il costo è infatti salito di 3,1 centesimi, mentre in due settimane di quasi 7 centesimi.

Secondo le associazioni dei consumatori, i prezzi comunicati dal Ministero dell’Ambiente sono in realtà già stati superati questa settimana e sono destinati a continuate a salire. Oggi, la media infatti sarebbe di circa 1,936 euro al litro.

Pochi giorni fa, precisamente l’8 agosto, il costo medio in autostrada era pari a 2,002 euro per la benzina (in self-service). In alcune regioni come le Marche la tariffa è variata invece da 1,913 a 1,962 euro.

È tuttavia ancora troppo presto per dire se la tendenza continuerà effettivamente in questa direzione. Purtroppo per noi, diversi fattori, fanno credere che in realtà il picco massimo non sia stato ancora raggiunto. Il presidente della Nomisma, Davide Tabarelli, ha commentato dicendo che i prezzi cresceranno, ma forse il tetto massimo non raggiungerà il picco di marzo 2022 con la benzina a 2,184 euro al litro.

Beh, che dire, poveri noi. Dovremmo forse approfittare e comprare un’auto elettrica?