Vodafone va all’attacco di Iliad. Il provider inglese ha deciso di rilanciare la sua offerta commerciale nel corso di queste settimane con una serie di proposte low cost molto vantaggiose per i suoi clienti. Il gestore vuole ampliare ancor di più nel corso di queste settimane la sua già amplia platea di clienti.

Vodafone, la migliore proposta contro Iliad con 70 Giga

Tra le migliori proposte di Vodafone per i suoi abbonati nel corso di queste settimane spicca la Special 70 Giga. Il gestore inglese garantisce ai suoi clienti questa ricaricabile con soglie di consumo molto ampie e con costi da vero ribasso.

Nel dettaglio, gli utenti avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e sino a 70 Giga per la connessione di rete. In base alla copertura, gli utenti avranno anche la possibilità di utilizzare la connessione del 5G. Il prezzo per il rinnovo di questa tariffa sarà di 9,99 euro ogni trenta giorni.

A differenza delle scorse occasioni, inoltre, gli abbonati di Vodafone potranno anche contare su costi bloccati almeno nei primi sei mesi a partire dalla data di attivazione. Il provider, infatti, si impegna a non applicare alcun genere di rimodulazione nel semestre successivo a quello di attivazione.

Per poter sottoscrivere questa ricaricabile sarà necessario effettuare la portabilità del proprio numero da altro operatore. L’attivazione può essere effettuata presso uno degli store commerciali di Vodafone sul territorio nazionale ma non attraverso i canali online del provider.