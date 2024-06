Ogni giorno che passa ci avviciniamo sempre più al possibile lancio ufficiale dei dispositivi pieghevoli di ultima generazione di Motorola, stiamo parlando dei Razr 50 e Razr 50 Ultra, i quali porteranno una ventata di innovazione per l’azienda e introdurranno features davvero interessanti, sebbene, come dichiarato dall’azienda, questa volta non ci saranno differenze esagerate tra i due modelli.

In questi giorni dunque stanno arrivando le prime certificazioni da parte dei vari enti cinesi, prima Tenaa e ora 3C, grazie alla quale stiamo scovando qualche dettaglio in più, questa volta però è il turno principalmente di Razr 50 Ultra, del quale siamo venuti a conoscere la velocità di ricarica, un dettaglio divenuto importante negli ultimi tempi nella scelta di un dispositivo.

Velocità mai così alta per un pieghevole

La certificazione 3C emersa in in rete cita il codice prodotto XT2451-4, associato già in precedenza a RAZR 50 Ultra, il quale dunque dovrebbe garantire ben 68W di ricarica rapida, il valore più alto mai visto per un dispositivo a conchiglia.

Per il resto non sappiamo troppo in merito i futuri pieghevoli di Motorola, probabilmente assisteremo ad un adeguamento hardware al passo coi tempi e forse, sebbene sia ancora da confermare, arriverà la resistenza all’acqua, mai vista per un dispositivo pieghevole.

Ecco le specifiche attese:

Display: Interno: 6,9″, plastic OLED, refresh rate a 165 Hz, 1080 x 2640 pixel Esterno: 4″

CPU: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Memorie e storage: 12 GB di RAM + 256 GB di archiviazione, si vocifera anche taglio con 512 GB

Fotocamere: Principale posteriore: 50 MP Teleobbiettivo posteriore: 50 MP (zoom 2x) Frontale: 32 MP

Certificato IPX8 contro l’acqua

Capacità batteria: 4.000 mAh

Prezzo: a partire da 1.200€

Non rimane dunque che attendere la presentazione ufficiale che oramai dovrebbe essere imminente, sebbene una data non sia stata ancora annunciata da parte dell’azienda, bisognerà vedere poi come reagirà il mercato visto l’arrivo anche di opzioni alternative ad un prezzo più accessibile da Xiaomi.