La prossima settimana sarà Ferragosto e, per questa occasione, l’operatore telefonico TIM ha deciso di fare una sorpresa ad alcuni suoi clienti selezionati. In particolare, sarà possibile attivare l’opzione extra TIM 50 Giga Silver che permetterà di avere 50 GB di traffico dati con connettività 5G. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM 50 Giga Silver, per Ferragosto opzione aggiuntiva con 50 GB in 5G

In occasione di Ferragosto, il noto operatore telefonico italiano TIM ha deciso di proporre una nuova iniziativa. Come già accennato in apertura, infatti, per alcuni clienti sarà possibile ottenere 50 GB di traffico dati extra. Nello specifico, sarà possibile attivare il piano extra denominato TIM 50 Giga Silver.

Sfruttando quest’ultimo, gli utenti potranno usufruire di 50 GB di traffico dati extra da utilizzare per navigare con connettività 5G. Questo traffico dati sarà valido per un mese ad un costo di 2,99 euro. Non è previsto nessun costo di attivazione. Questa opportunità, come già detto, sarà riservata soltanto ad alcuni clienti selezionati. L’operatore telefonico avviserà gli interessati tramite un apposito SMS.

Insomma, anche per Ferragosto l’operatore telefonico TIM sta proponendo qualcosa di davvero interessante. Ricordiamo comunque che al momento è disponibile all’attivazione sul sito ufficiale dell’operatore l’offerta mobile denominata TIM 5G Power Smart. Quest’ultima include fino a 100 GB di traffico dati sfruttabili sempre per navigare con una connettività massima pari al 5G. Oltre a questo, nel bundle di questa nuova offerta di rete mobile sono sempre inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.