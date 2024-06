Samsung di recente ha ottenuto la certificazione FCC per due dei suoi attesi dispositivi. Si tratta del Galaxy Z Flip 6 e del GalaxyRing. Questo passaggio, fondamentale prima del lancio commerciale, ha permesso di scoprire dettagli interessanti sulle capacità delle batterie di entrambi i prodotti.

Il GalaxyZ Flip6, successore del popolare Z Flip 5, presenta un significativo aggiornamento nella capacità della batteria. Sarà infatti dotato di due batterie separate. Una configurazione tipica per gli smartphone pieghevoli a conchiglia. Per un totale di 3.900 mAh effettivi. Questa capacità potrebbe tradursi in circa 4.000mAh tipici. Il valore utilizzato solitamente per le schede tecniche e il marketing. Per fare un confronto, il modello precedente aveva una capacità effettiva di 3.700mAh. Il miglioramento, anche se non proprio rivoluzionario, rappresenta un passo avanti nell’autonomia del dispositivo. In più, le precedenti certificazioni indicano una velocità di ricarica massima di 25W. La scelta di utilizzare due batterie separate è dovuta alla necessità di ottimizzare lo spazio interno. Una batteria più grande viene posizionata nella metà inferiore. Mentre quella più piccola trova posto nella metà superiore, dove sono collocati anche altri componenti come la scheda madre e le fotocamere.

Specifiche del nuovo Samsung Galaxy Ring

Per quanto riguarda il GalaxyRing si tratta di un dispositivo smart che Samsung intende proporre in diverse misure per adattarsi a tutte le dita. La capacità della batteria varierà a seconda della taglia dell’anello. Saranno disponibili tre varianti. Una da 17mAh per le taglie dalla 5 alla 7, una da 18,5mAh per le taglie dalla 8 alla 11 e 22,5mAh per la 12. Questo dispositivo utilizzerà il protocollo Bluetooth 5.4 e supporterà le connessioni BLE (Bluetooth Low Energy). Entrambi i prodotti sono attesi all’evento SamsungUnpacked previsto per questa estate. Probabilmente a luglio, dove potrebbero essere lanciati insieme al Galaxy Z Fold 6.

Nel frattempo, gli appassionati attendono con impazienza di vedere come queste nuove tecnologie si tradurranno in miglioramenti concreti nell’esperienza utente. Sia in termini di durata della batteria che di funzionalità innovative. Insomma l’attesa per l’evento cresce di più ogni giorno, promettendo di svelare ulteriori dettagli e sorprese.