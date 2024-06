WhatsApp si è ritrovata ad essere nuovamente al centro di una recente truffa informatica. L’app di messaggi sviluppata da Meta, infatti, risulta spesso essere mezzo preferito dei cybercriminali per diffondere possibili tentativi di phishing.

L’ultimo tentativo di frode è stato definito la truffa WhatsApp del codice a 6 cifre. Ma in cosa consiste? Gli utenti coinvolti ricevono un messaggio da uno dei propri contatti salvati in rubrica in cui viene riferito che è stato inviato per sbaglio un codice e viene chiesto loro di rimandarlo. Se si acconsente si finisce per perdere l’accesso al proprio account su WhatsApp e non solo.

Su WhatsApp arriva la truffa dei sei codici

Le vittime di questo stratagemma, inviando quanto richiesto, forniscono agli hacker che si celano dietro i finti contatti amici, la possibilità di accedere al proprio account, alle chat e a tutte le informazioni anche sensibili contenute sulla piattaforma. Ciò avviene perché il codice richiesto è quello relativo all’autenticazione a due fattori. Una volta ottenuto quest’ultimo i criminali procedono cambiando la password impedendo ai proprietari dell’account di riprenderne possesso.

La truffa che coinvolge gli utenti su WhatsApp sfrutta la buona fede di quest’ultimi che vedendo il nome di un contatto in rubrica credono davvero di parlare con un proprio amico o familiare. Ed è proprio questo ciò che apre le porte ai malviventi, l’idea che si tratti di una situazione sicura che non cela alcun pericolo. Proprio per questo è importante essere sempre in allerta e non inviare mai alcun tipo di codice, anche se si pensa di parlare con contatti noti, che invece potrebbero essere caduti vittima della frode a propria volta.

Per potersi difendere da suddetta truffa su WhatsApp è dunque necessario non rispondere mai a messaggi sospetti anche se i mittenti risultano essere i contatti salvati in rubrica. Inoltre, è importante non condividere mai il codice a sei cifre relativo all’autenticazione a due fattori sulla piattaforma.

Se malauguratamente si cade vittima dell’attacco è importante provare immediatamente ad effettuare un nuovo accesso. La tempestività è importante per riappropriarsi del proprio profilo prima che i cybercriminali possano cambiare nome e numero di telefono associato. Successivamente è bene ripristinare i codici di accesso. Se invece non si riesce ad agire in tempo, è importante denunciare l’accaduto a WhatsApp ed anche alle autorità competenti. Inoltre, per impedire che altri contatti possano cadere vittima della stessa truffa è importante avvisare tutti invitandoli ad ignorare i messaggi provenienti dall’account derubato.