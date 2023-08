Le radiazioni elettromagnetiche possono essere estremamente pericolose per gli utenti, la stessa OMS le ha definite come possibili cancerogene, con risvolti tutt’altro che piacevoli per coloro che ne rimarranno esposti per un tempo eccessivamente elevato.

Ogni smartphone, come ormai ben saprete, emette un determinato quantitativo di radiazioni, il valore viene indicato dal SAR, definito tasso di assorbimento specifico, che consiste nella quantità di radiazioni assorbite dal corpo umano per unità di chilogrammo. A difendere l’organismo ci ha già pensato l’Unione Europea, pronta ad imporre un limite massimo al SAR, pari a 2 W/kg, in altre parole anche se venisse proposto uno smartphone con SAR maggiore, non verrebbe commercializzato sul territorio. Ma quali sono i modelli che potremmo definire più pericolosi?

Radiazioni e smartphone, quali sono i modelli più pericolosi

Bisogna ammettere che nel corso degli ultimi anni le aziende hanno lavorato duramente per migliorare la situazione generale, infatti il modello in cima alla classifica è leggermente datato, parliamo a tutti gli effetti di Xiaomi Mi A1 ed il suo 1,75 W/kg, seguito poi a ruota da iPhone 7 Plus, ma anche da BlackBerry DTEK60, ZTE Axon 7 Mini, iPhone 8, Sony Xperia XZ1 Compact o iPhone 7.

Come vi dicevamo, sono tutti dispositivi in commercio da qualche anno, anzi alcuni non possono nemmeno essere più acquistato dal pubblico. Nel caso in cui foste in possesso di uno di questi, sappiate che non rischiate nulla di più di altri, le differenze tra i SAR sono comunque minime.