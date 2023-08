WhatsApp che grande invenzione! Ma quante volte è stata la causa della rottura di numerose relazioni?

Lo sviluppo tecnologico, per quanto sia positivo è comunque un’arma a doppio taglio. Con smartphone sempre più all’avanguardia, e il lancio di applicazioni di messaggistica istantanea che consentono di mettere in contatto, in tempo reale, persone situate anche a grandi distanze le une dalle altre, i traditori incalliti hanno trovato nuove opportunità di tradimento.

Quanto è difficile portare avanti una relazione al giorno d’oggi? Quando è possibile comunicare con chiunque e cancellare ogni prova dell’accaduto, nel giro di pochi e semplici click.

Bhe per coloro che intendono togliersi qualche piccolo dubbio, sappiate che esistono alcuni modi per spiare le conversazioni WhatsApp, in maniera gratuita e senza destare il minimo sospetto.

Ci teniamo a specificare che si tratta di un qualcosa moralmente scorretto e che è sempre consigliabile non fare. Quindi prendete questo articolo solo a scopo informativo e poi, cosa farne, sarà a vostra completa discrezione.

Come spiare le chat WhatsApp

Senza ombra di dubbio, una delle migliori app spia delle conversazioni di WhatsApp è sicuramente MSpy. Generalmente utilizzata dai genitori per controllare i propri figli e verificare le loro azioni online e vedere con chi chattano maggiormente. L’ app è disponibile, anche gratuitamente, per un periodo di almeno 7 giorni, terminato il quale potrete scegliere tra un abbonamento base o premium. Ma non è assolutamente necessario. Una volta terminato il periodo di prova, sarete liberi di eliminare la registrazione effettuata e non usufruire più del servizio. Con MSpy è possibile visualizzare tutte le conversazioni WhatsApp della persona interessata, anche da remoto. Verificare gli orari di invio messaggi, e i nomi di tutti i destinatari.

Inoltre le straordinarie possibilità offerta dall’app non si fermano di certo qui. Infatti, con MSpy è possibile spiare anche email, SMS, oltre agli account social, come Facebook ed Instagram, e molto altro ancora. Tuttavia, per utilizzarla, è necessario dover installare l’app spia sullo smartphone della persona in questione.

Anche con whatsapp web, ovvero la versione browser dell’app, è possibile spiare le conversazioni. Tuttavia per fare in modo che funzioni è necessario avere la possibilità di usare il cellulare della persona che intendente spiare almeno per 5 minuti.

Basta seguire alcuni passaggi: