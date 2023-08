CoopVoce, tanti giga e servizi GRATIS per battere Iliad

Tra tutti i gestori virtuali ce ne sono alcuni che stanno riuscendo a battere la concorrenza facilmente approfittando di un momento molto delicato. Quello estivo è infatti il periodo nel quale i gestori famosi sono purtroppo vittime del rimodulazioni, più che altro con gli utenti che non fanno altro che lamentarsi. Giustamente le persone vorrebbero avere promozioni mobili in grado di tenere sempre inalterato il prezzo, ma questo non può essere possibile tranne nel caso dei gestori virtuali, i quali includono al loro interno offerte di livello con contenuti più ampi e prezzi sempre stabili. CoopVoce è uno di questi e a dimostrarlo sono le sue promo mobili della linea EVO.

Dopo aver visto le migliori offerte durante l’ultimo periodo e dopo aver assistito alla scadenza della EVO 180 a 7,90 € al mese, ecco una nuova soluzione che può tornare utile. È praticamente uguale ma il prezzo è ovviamente cresciuto.

CoopVoce: le nuove EVO distruggono la concorrenza a colpi di giga e prezzi bassi

Dopo la scadenza della vecchia offerta a 180 giga, gli utenti erano alla ricerca di qualcosa che potesse rimpiazzarla. Secondo quanto riportato, CoopVoce avrebbe fatto del suo meglio rendendola di nuovo disponibile ma con un prezzo leggermente più elevato.

Al momento infatti la vecchia EVO 180 costa 8,90 € al mese per sempre per chi la sottoscrive. Al suo interno ci sono sempre i soliti contenuti che restano vantaggiosi anche a questo prezzo. Ci sono minuti senza limiti e 1000 SMS verso tutti con un totale di 180 giga in 4G per navigare sul web ogni mese.