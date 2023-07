CoopVoce ABBATTE TIM e Vodafone con la EVO 180

CoopVoce in questo momento è una delle realtà più brillanti nel mondo della telefonia mobile e lo dimostra con le sue offerte.

Lo dimostra la nuova EVO 180 che non manca in nulla, a partire dal prezzo estremamente vantaggioso. All’interno dell’offerta mobile ci sono infatti i migliori contenuti che un utente potrebbe desiderare, a partire dai minuti senza limiti verso tutti. Ci sono poi anche 1000 messaggi verso qualsiasi numero e infine 180 giga per la navigazione sul web sfruttando la rete 4G. Il prezzo mensile è di soli 7,90 euro per sempre. Non esistono infatti rimodulazioni per il gestore virtuale.

CoopVoce: questi sono tutti gli aspetti nascosti, il gestore è super preciso

Sarà facilissimo anche conoscere tutti i dati in merito alla propria offerta, tutto mediante i mezzi messi a disposizione da CoopVoce.

Per conoscere ad esempio i giga e gli SMS residui o magari la data di scadenza delle soglie, ci sono svariate soluzioni percorribili:

Accesso diretto all’App di CoopVoce;

Inviare un messaggio al numero gratuito di assistenza 4243688 con scritto: INFO SIM;

Accesso diretto all’Area Clienti del sito ufficiale;

Effettuare una chiamate al numero gratuito di assistenza automatica 4243688.

Anche il rinnovo dell’offerta sarà molto semplice, siccome questa si andrà a rinnovare in maniera automatica lo stesso giorno ogni mese seguendo la data di attivazione.

Nel caso in cui il credito non dovesse essere sufficiente, l’offerta resterà sospesa fino a 30 giorni, con l’utente che avrà modo di ricaricare. Ovviamente a poter sottoscrivere l’offerta sono anche coloro che già hanno una promo di CoopVoce.