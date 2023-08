WindTre non vuole essere da meno rispetto a Iliad nel corso di questa stagione estiva. Il provider arancione ha tutta la volontà di competere ad armi pari con il provider francese e con le sue ricaricabili low cost. Per acquisire una fetta di pubblico sempre maggiore, WindTre ha messo sul piatto dei possibili nuovi abbonati una promozione di primo livello.

WindTre, la tariffa con Giga senza limiti a costi da ribasso

La migliore proposta di WindTre per i suoi abbonati in questo mese di agosto è la WindTre Go Unlimited Star+. Questa ricaricabile propone agli abbonati un ticket che comprende chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica e Giga senza limiti per la navigazione di rete, anche con la tecnologia del 5G, in caso di copertura raggiunta del territorio.

Il prezzo da pagare per questa tariffa è il più basso di sempre. I clienti, infatti, si troveranno a pagare soltanto 7,99 euro ogni trenta giorni. Da aggiungere, oltre alla quota mensile per il rinnovo della proposta, un ulteriore extra il cui valore è pari a 10 euro. Questa quota, da intendersi una tantum, sarà valida anche per l’attivazione della SIM.

La proposta con Giga illimitati di WindTre è dedicata in particolare modo a tutti coloro che, contestualmente alla ricaricabile, scelgono una proposta per la Fibra ottica. Come per altre promozioni low cost del passato, anche in questo caso sarà necessaria da parte del pubblico l’operazione di portabilità della rete attuale da altro operatore.