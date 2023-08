Una delle migliori offerte del periodo arriva direttamente da windTre, grazie all’ultima promozione, infatti, gli utenti si ritrovano a poter spendere solamente 7 euro, e godere ugualmente di contenuti di altissimo livello, con accessibilità garantita sia in negozio che online.

Estensione massima della migliore offerta di WindTre, proprio in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter richiedere una promozione inedita ed esclusiva, con la quale è facile pensare di accedere anche a 100 giga di traffico dati, senza spendere poi così tanto; tutto è possibile, sebbene comunque sia necessario sottostare ad una condizione in particolare, la provenienza deve essere necessariamente da un operatore telefonico virtuale.

WindTre, quali sono le migliori offerte da cogliere al volo

Le offerte di WindTre sono indubbiamente molteplici, ma tra le migliori non possiamo non annoverare la Go 101 Star+ Digital Easy Pay, una spettacolare soluzione che propone al consumatore finale una spesa di soli 7,99 euro al mese, il cui canone però deve essere versato tramite carta di credito o conto corrente bancario (con vincolo contrattuale di 48 mesi).

A prescindere dalle condizioni, a cui si aggiunge necessariamente anche la provenienza da un operatore virtuale o da Iliad, il bundle incluso è assolutamente uno dei migliori, poiché permette di godere pienamente di 101 giga di internet, con minuti e SMS infiniti utilizzabili a piacimento verso chiunque si desideri in Italia. L’attivazione, come vi abbiamo anticipato, è possibile anche sul sito ufficiale di WindTre.