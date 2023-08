Vodafone, le offerte di Agosto dedicate a coloro che arrivano da un altro operatore

Vodafone, uno dei principali operatori di telefonia mobile in Italia, ha lanciato una serie di offerte attraenti per il mese di agosto 2023, rivolte a coloro che desiderano passare a Vodafone da Iliad, TIM, WindTre e altri operatori. Queste promo includono piani tariffari con minuti, SMS e dati illimitati, oltre a sconti sulla fibra ottica fino a 2,5 Gbps.

Vodafone: mille promo in arrivo!

Per i clienti che passano da Iliad e alcuni operatori MVNO, Vodafone ha reso disponibile l’offerta Vodafone Silver, che offre minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G a 9,99 € al mese con un prezzo fisso per 24 mesi. Inoltre, chiunque passi a Vodafone può attivare un’offerta 5G con RED Pro, che offre minuti e SMS illimitati e 50 GB a 9,99 € al mese.

Vodafone si impegna costantemente per mantenere la sua posizione di leader nel mercato della telefonia mobile in Italia, grazie alla qualità della sua rete, approvata anche quest’anno da Altroconsumo per l’esperienza di navigazione e la velocità di download e upload, e alla sicurezza dei dati dei clienti. Chi passa a Vodafone avrà anche altri vantaggi, come uno sconto sulla rete fissa e tutti i premi, promozioni e regali settimanali di Happy Family.

Chi passa a Vodafone da Iliad o alcuni operatori selezionati può attivare l’offerta Vodafone Silver, che offre minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 100 GB) al costo di 5 euro per il primo mese, poi 7,99 euro al mese. L’attivazione, la SIM e la spedizione sono gratuite, e non ci sono costi aggiuntivi per la portabilità, che sarà completata entro tre giorni lavorativi. Vodafone offre anche una serie di offerte 5G, tra cui RED Max Under 25 a 9,99 euro al mese con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G, e RED Pro a 14,99 euro al mese con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G.

Infine, Vodafone offre la possibilità di aggiungere uno smartphone a rate alle proprie offerte di telefonia mobile, permettendo ai clienti di scegliere tra i migliori prodotti di grandi marchi come Apple, Samsung, OPPO e Xiaomi.