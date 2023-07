Sky ha la Serie A con DAZN, queste sono le prime 2 giornate

Il campionato di Serie A sta per tornare e i tifosi non vedono l’ora di passare i loro pomeriggi sul divano a tifare per la propria squadra del cuore. Sky e DAZN andranno in scena ogni settimana con tutti i match.

Sebbene siano solo le prime due giornate, il calendario mostra già un’agenda fitta di impegni di livello. Ad affrontarsi saranno subito squadre in lotta per gli stessi obiettivi, come ad esempio Torino e Cagliari. La seconda giornata vedrà qualche partita un po’ più impegnativa, con il Frosinone neo-promosso che attende l’Atalanta in casa il sabato.

Ricordiamo che solo tre partite saranno condivise da DAZN con Sky, come è stato già l’anno scorso. Al momento non si sa nulla dell’assegnazione dei diritti TV per le prossime stagioni, ma ormai manca poco. Il termine ultimo indetto dalla Lega Serie A è per il 2 agosto prossimo.

Serie A: queste sono le prime due giornate su Sky e DAZN

Qui in basso ci sono le prime due giornate di campionato con un elenco dettagliato:

1ª GIORNATA DI SERIE A

19/08/2023: Sabato, alle ore 18.30 Empoli-Hellas Verona DAZN

19/08/2023: Sabato, alle ore 18.30 Frosinone-Napoli DAZN

19/08/2023: Sabato, alle ore 20.45 Genoa-Fiorentina DAZN

19/08/2023: Sabato, alle ore 20.45 Inter-Monza DAZN/Sky

20/08/2023: Domenica, alle ore 18.30 Roma-Salernitana DAZN

20/08/2023: Domenica, alle ore 18.30 Sassuolo-Atalanta DAZN

20/08/2023: Domenica, alle ore 20.45 Lecce-Lazio DAZN/Sky

20/08/2023: Domenica, alle ore 20.45 Udinese-Juventus DAZN

21/08/2023: Lunedì, alle ore 18.30 Torino-Cagliari DAZN/Sky

21/08/2023: Lunedì, alle ore 20.45 Bologna-Milan DAZN

2ª GIORNATA DI SERIE A