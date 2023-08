Siete alla ricerca di un nuovo smartwatch da aggiungere alla vostra collezione, o semplicemente volete cambiare quello di cui siete in possesso? allora potete affidarvi ad Amazon, perché proprio in questi giorni ha deciso di ridurre fortemente il prezzo del Ticwatch Pro 5.

Smartwatch in forte sconto su Amazon, scoprite il Ticwatch Pro 5

Uno degli smartwatch più discussi e richiesti dell’ultimo periodo, stiamo parlando di Ticwatch Pro 5, dispositivo di fascia alta, che oggi può essere acquistato ad un prezzo scontato, grazie proprio all’ultima promozione Amazon. Considerando il listino di 359 euro, la spesa finale da sostenere corrisponde esattamente a soli 304,09 euro, approfittando della riduzione del 16% applicata in automatico.

Nel caso in cui non conosciate in maniera approfondita il prodotto, ci teniamo a ricordare essere dotato di processore Snapdragon W5+ Gen1, con sistema operativo Wear OS di Google, ed una batteria che dovrebbe garantire fino a 80 ore di autonomia complessive. Il display è un pannello da 1,43 pollici di diagonale, qualità OLED con risoluzione elevata, la presenza di una RAM da 2GB e 32GB di memoria interna, permette così di scaricare la musica direttamente sullo stesso, in modo da accedervi liberamente senza una connessione diretta con lo smartphone. Le specifiche molto interessanti non terminano qui, troviamo infatti oltre 100 modalità sportive e l’impermeabilità garantita fino a 5 ATM, cosa volere di più?.