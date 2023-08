Utilizzare un PC senza mouse ma solo con trackpad è una vera e propria scocciatura, non è precisissimo e poi è scomodo, molti utenti non lo considerano nemmeno quando acquistano un notebook.

Il mouse permette anche molta più mobilità sullo schermo, pensate che la piattaforma Amazon ne sta proponendo uno HP a soli 5 euro, scopriamo insieme tutti i dettagli sul prodotto.

Mouse HP a soli 5 euro su Amazon

Il mouse in questione è con il filo e, in tutta onestà, non è una cosi grande scocciatura come pensate. In realtà non dovrete nemmeno fare caso se le batterie del vostro mouse sono cariche, perché è direttamente collegato al PC tramite un attacco USB. Dispone di un sensore ottico, DPI 1600, tre pulsanti con rotella di scorrimento a due direzioni e soprattutto va bene anche per i mancini perché è ambidestro.

Come anticipato precedentemente, ha un costo di soli 5.99 euro invece che 10.99 euro, scontato del 45%. Inoltre, si classifica come prodotto idoneo per ottenere il 33% di sconto sull’abbonamento Xbox Game Pass per PC. Riscatta ora l’offerta acquistando la un accessorio di gioco per PC idoneo. La piattaforma vi invierà successivamente via e-mail un codice sconto.

Quello che dovrete fare è aggiungere al carrello il prodotto e una volta terminato l’acquisto l’offerta sarà stata applicata automaticamente al pagamento. Visitate questo link per maggiori dettagli sul prodotto.