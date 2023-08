Buon 1 agosto a tutti voi, cari lettori e appassionati di Netflix. Questo mese è ricco di cose interessanti per chi ama anime e manga, quindi preparatevi.

Netflix starà anche attuando cambiamenti non piacevoli per i propri utenti, ma in quanto a contenuti continua a non deludere.

Quest’oggi vi proponiamo una selezione di film e serie tv, d’animazione e live-action che non potrete assolutamente perdere.

Cosa guardare su Netflix ad Agosto

Se le vostre ferie comprenderanno divano e relax questa lista farà per voi, ma è benissimo usufruibile anche in spiaggia, solo attenti alla sabbia. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta.

Oggi – Paprika: un classico del cinema d’animazione giapponese. Il film 2006, di Satoshi Kon, è ambientato in un futuro prossimo, dove una coppia di ricercatori ha messo a punto una straordinaria invenzione capace di entrare nei sogni. 3 agosto – Zombie 100 – Cento cose da fare prima di non-morire: Un film tratto dal manga omonimo di Haro Aso, distribuito in Italia da J-Pop, e tuttora in corso di pubblicazione. La protagonista è la giovane Akira Tendo che, stanca e insoddisfatta di lavorare in un’azienda che non la tutela affatto, preferirebbe abbandonare tutto e ricominciare daccapo. Ma una mattina scopre che la sua città è stata invasa dagli zombi. 8 agosto – The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh: su vi aspetta anche la seconda parte del secondo film che prosegue la storia del manga The Seven Deadly Sins di Nakaba Suzuki. L’anime è prodotto da Netfilx, che racconta così la trama: «Quando forze sinistre minacciano la pace in Britannia, un giovane principe intraprende un pericoloso viaggio per salvare i suoi cari e scoprire i suoi veri poteri». Vi intriga? 24 agosto – Baki Hanma (seconda parte stagione 2): Baki Hanma è la terza saga di Baki, un anime di combattimenti un po’ particolare, ispirato al manga omonimo di Keisuke Itagaki (inedito in Italia). L’anime continua la trama delle prime due stagioni, che sono già presenti su Netflix. 31 agosto – One Piece (stagione 1): ultima, ma tutt’altro che meno importante, la serie che in molti stavano aspettando. La prima stagione del live action tratto dal manga di Eiichiro Oda, racconta le avventure del giovane Monkey D. Luffy e della sua ciurma di pirati dai superpoteri stravaganti alla ricerca di un tesoro leggendario. Quanto sarebbe bello se Giorgio Vanni e Cristina D’avena ne cantassero la sigla: “Ciurma! Andiamo tutti all’arrembaggio, forza! Vediamo adesso chi ha coraggio: niente, è più importante del tesoro, ma chissà dove sarà…Un solo grido […]”. Che bei ricordi.

La lista si conclude così, tante novità ci aspettano. Ah, speriamo che la canzone finale non vi resti in testa tutta la giornata com’è successo a noi!