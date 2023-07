Tra le offerte proposte da i vari operatori telefonici italiani, ci sono spesso alcune riservate a una tipologia specifica di utenti. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore telefonico TIM ha pensato bene di proporre due nuove offerte mobile dedicate a tutti i suoi clienti under 35. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

TIM, arrivano due nuove offerte mobile super per tutti i clienti under 35

In questi ultimi giorni sono state rese disponibili due nuove offerte di rete mobile del noto operatore telefonico italiano TIM. Come già accennato in apertura, questa volta si tratta di offerte riservate ad una specifica categoria di utenti. In particolare, potranno attivare le nuove offerte i clienti con una età inferiore ai 35 anni.

Nello specifico, le nuove proposte sono TIM x Carta Giovani e TIM Giga x Carta Giovani. La prima proposta arriva ad includere fino a 150 GB di traffico dati da utilizzare per navigare con connettività 4G e 5G con una velocità massima pari a 2 gbps in download e 150 mbps in upload. Il bundle di questa offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti.

I nuovi clienti che attiveranno questa proposta dovranno pagare soltanto 9,99 euro al mese. Con TIM Giga x Carta Giovani, invece, gli utenti avranno a disposizione una opzione aggiuntiva che permetterà di usufruire di ulteriori 50 GB di traffico dati per navigare sempre ad alta velocità. In questo caso, l’opzione si dovrà aggiungere ad una offerta già attiva ed avrà un costo di 2,99 euro.