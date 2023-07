Il noto operatore telefonico italiano TIM ha deciso di sfidare apertamente uno dei suoi rivali più agguerriti, ovvero Vodafone. In questi ultimi giorni, infatti, è stata resa disponibile una nuova offerta di tipo operator attack contro Vodafone piuttosto interessante. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM sfida il rivale Vodafone, per i nuovi clienti nuova offerta con 50 GB

In questi ultimi giorni il noto operatore telefonico italiano TIM ha sfornato una nuova offerta mobile volta a contrastare il rivale Vodafone. Si tratta in particolare dell’offerta mobile denominata TIM One Go. Il suo bundle mensile include ogni mese 50 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. I minuti e gli SMS sono validi anche verso alcuni paesi europei.

Il costo mensile da pagare per questa offerta è di 9,99 euro. La prima volta, però, gli utenti dovranno sostenere anche un costo di 5 euro per l’attivazione e 10 euro per la scheda sim. Questa offerta è per il momento attivabile solo dai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero di telefono dall’operatore telefonico Vodafone.

Ricordiamo comunque che l’operatore telefonico TIM propone non solo offerte di rete mobile, ma anche diverse offerte dedicate agli utenti di rete fissa. Tra queste c’è ad esempio TIM Wifi Power Smart ad un costo di 30,90 euro al mese. Con l’offerta in questione la navigazione è senza limiti ed è inoltre incluso anche il modem per la connessione wifi.