OnePlus sta lavorando allo sviluppo di un nuovo device conosciuto con il nome di Ace 2 Pro. Lo smartphone è ormai molto vicino alla commercializzazione come dimostra la certificazione 3C ottenuta in Cina.

Infatti, si tratta di uno degli ultimi passaggi burocratici necessari prima della commercializzazione nel Paese. Inoltre, OnePlus Ace 2 Pro è stato avvistato anche su Geekbench, svelando parte della sua scheda tecnica.

Il device di preannuncia un top di gamma senza compromessi come dimostra la presenza del SoC Snapdragon 8 Gen 2. Il chipset di Qualcomm è il più potente attualmente in circolazione e questo garantirà agli utenti le massime performance in ogni condizione di utilizzo.

OnePlus Ace 2 Pro utilizzerà un sistema di dissipazione innovativo e rivoluzionario che permetterà di gestire facilmente le alte temperature

Il debutto ufficiale è previsto per il mese di agosto e OnePlus ha confermato un aspetto molto importante. Trattandosi di uno smartphone in grado di raggiungere prestazioni elevate, il nuovo Ace 2 Pro sarà il primo telefono al mondo caratterizzato del sistema di raffreddamento Tiangong.

Le indiscrezioni indicano che questo sistema di dissipazione basato su una camera di vapore sarà il potente del settore. Gli analisti indicano la raffinatezza tecnologica della soluzione sia talmente elevata da essere almeno due generazioni avanti rispetto alla concorrenza.

Grazie a quanto emerso fino ad ora, il sistema di raffreddamento Tiangong è caratterizzato da un’area della camera di vapore pari a 9140mm². Si tratta di valori che già lo posizionano ai vertici della categoria. Inoltre, sarà presente anche un sistema di dissipazione del calore a doppia circolazione integrato che sfrutta l’utilizzo di canali d’aria Laval. Questa soluzione farà il proprio debutto con OnePlus Ace 2 Pro. Non mancheranno anche materiali di grado aerospaziale per garantire le massime prestazioni e la resistenza.

Guardando alla possibile scheda tecnica completa, non ancora confermata dal produttore, il OnePlus Ace 2 Pro potrebbe essere caratterizzato da un display OLED da 6,7 pollici. La risoluzione sarà da 1.5K con un valore di refresh rate in grado di raggiungere i 120Hz. Il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 sarà affiancato da 24 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria UFS 4.0.

La batteria da 5.500 mAh supporterà la ricarica rapida a 150W. Il comparto fotografico comprenderà una fotocamera frontale da 32 megapixel e una configurazione tripla al posteriore. Il sensore principale da 50 megapixel sarà affiancato ad una lente ultra-wide da 48 megapixel e ad un teleobiettivo da 32 megapixel. Non si conosce ancora il possibile prezzo di commercializzazione.