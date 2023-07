Non dover pagare, legalmente si intende, il bollo auto è a tutti gli effetti un sogno che si avvera, un qualcosa che milioni di utenti hanno, e continuano, sperato di sentire nella propria vita. Una tassa molto discussa ed odiata, sin dalla sua introduzione negli anni ’50 del secolo scorso, pensata proprio per generare un introito da utilizzare per il miglioramento della rete stradale ed autostradale.

Il suo prezzo non è fisso, può variare in relazione al mezzo di cui si è proprietari, ricordando che sono proprio quest’ultimi a doverla pagare alla Regione di appartenenza. Il pagamento è da completare per mezzo di un bollettino, del RID bancario, o semplicemente effettuando il versamento in tabaccheria, sempre su base annuale. In genere tutti devono pagare la tassa, solo una piccola porzione di consumatori si può ritenere esentato.

Bollo auto, chi non lo dovrà pagare

Negli ultimi anni il Governo Italiano ha lavorato duramente per cercare di favorire l’acquisto, da parte della popolazione, di autovetture elettriche o full-hybrid, prima proponendo incentivi veri e propri alla compravendita, per poi spaziare anche verso una totale riduzione delle tasse da versare.

Essendo il bollo auto un’imposta regionale, potrebbe presentare delle differenze in relazione all’area di appartenenza, ma a prescindere da tutto possiamo generalizzare con una esenzione dalla suddetta imposta per un periodo che oscilla tra 3 e 5 anni, dalla data di acquisto di un veicolo elettrico. Solamente coloro che al momento risiedono in Piemonte o Lombardia, potranno non dover pagare la tassa per tutta la vita del mezzo.