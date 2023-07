Alzino la mano gli utenti che al giorno d’oggi non vorrebbero essere costretti a pagare il bollo auto, una tassa davvero molto odiata che ha spinto negli anni molti consumatori ad evaderne il pagamento, in parte agevolati anche dalla mora ridotta per i ritardi nel versamento dello stesso.

L’imposta venne introdotta nel lontano 1953, con l’obiettivo di generare un introito da utilizzare per il miglioramento della rete stradale e autostradale, per questo motivo tutti i proprietari di un mezzo la devono versare, mediante il pagamento diretto di un bollettino postale, oppure recandosi in tabaccheria, sull’home banking (anche sotto forma di RID bancario). Il suo prezzo varia in relazione alla potenza del mezzo coinvolto, essendo poi una tassa regionale, potrebbe subire anche delle differenze in relazione all’area di appartenenza.

Bollo auto è GRATIS, ma per quali utenti?

Non troppi utenti sono a piena conoscenza delle ultime scelte del Governo in merito agli incentivi da applicare sull’acquisto delle auto elettriche, ritenuti i mezzi del futuro per ridurre al massimo le emissioni di CO2. Per questo motivo, coloro che decideranno di acquistarne uno in questo periodo, potranno godere dell’esenzione del bollo auto per i primi 3-5 anni di vita del mezzo (l’intervallo temporale varia in relazione alla Regione), oppure anche per tutta la vita dello stesso per coloro che sono residenti in Lombardia e Piemonte.

La procedura di esenzione sarà completamente automatica, non viene richiesto alcun intervento da parte del consumatore finale. Consigliamo ad ogni modo di verificare sul sito della Regione di appartenenza.