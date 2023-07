Gli utenti sono sempre alla ricerca di offerte super accattivanti e interessanti e l’operatore telefonico Vodafone non delude le aspettative. In questi ultimi giorni, i fatti, l’operatore ha reso disponibile l’offerta mobile denominata Vodafone Bronze Plus. A differenza di quanto fatto in passato, ora l’offerta in questione supporterà anche la navigazione con connettività 5G ed includerà tutto illimitato.

Vodafone folle, arriva la nuova offerta Vodafone Bronze Plus con tutto illimitato in 5G

Da qualche tempo l’operatore telefonico rosso ha aggiornato il suo catalogo di offerte di tipo operator attack. Una delle ultime arrivate è l’offerta Vodafone Bronze Plus e, come già accennato in apertura, ora quest’ultima avrà delle novità. Rispetto al passato, infatti, gli utenti saranno ora in grado di navigare anche con le nuove reti di quinta generazione.

Le novità non finiscono però qui. Per tutti coloro che sceglieranno come metodo di pagamento Smart Pay, infatti, sarà possibile ottenere giga senza limiti per navigare.

Scegliendo invece altri metodi di pagamento come il credito residuo, invece, il traffico dati a disposizione sarà di 70 GB. Nel bundle di questa offerta sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Il costo che i nuovi clienti dovranno sostenere per avere questa offerta è di soli 9,99 euro al mese. L’offerta mobile Vodafone Bronze Plus è però riservata a tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da Iliad, Fastweb ed altri operatori virtuali. Tra questi, non sono però compresi WindTre, TIM, Kena, ho Mobile e Very Mobile. Ricordiamo che con questa offerta vengono attivati automaticamente alcuni servizi, come la segreteria telefonica e i servizi di reperibilità Recall e Chiamami.