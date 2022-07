Samsung svelerà al pubblico il nuovo fold 4 in occasione dell’unpacked Galaxy il 10 agosto, uno smartphone perfezionato su tutti i punti di vista. Scopriamo insieme le principali novità.

Samsung Galaxy Fold 4 con form factor definitivo?

I display flessibili sono senza dubbio una delle innovazioni più sorprendenti messe in campo da Samsung negli ultimi anni. Nonostante gli alti e bassi e le iniziali difficoltà tecnica, ci accingiamo a scoprire come sarà il quarto modello premium della linea Fold.

Parliamo di uno smartphone che racchiude tutte le ultime tecnologie disponibili nel campo e che viene realizzato con una cura per i dettagli davvero eccezionale.

Il 10 agosto sarà finalmente svelato nell’annuale evento Galaxy unpacked, insieme al Z Flip 4 ed agli smartwatch Galaxy Watch 5 e Watch 5 pro.

I tecnici di Samsung hanno ridisegnato il form factor, che nei precedenti modelli era segnato da una usabilità limitata dello schermo secondario. Questo accadeva poiché il display risultava alto e stretto e per fruire a pieno dei contenuti era necessario aprire il foldable e navigare sullo schermo principale.

Con Galaxy fold 4 questo problema non dovrebbe sussistere, essendo più basso e più largo quindi da chiuso piu simile a un normale smartphone.

Per quanto riguarda il display principale la fastidiosa piega al centro dello schermo dovrebbe essere assottigliata e meno visibile. Questo risultato è stato reso possibile grazie a una nuova monocerniera ridisegnata, che va a sostituire la vecchia cerniera doppia di Fold 3.

Sul lato fotocamere ci si aspetta un grande salto di qualità, in quanto quelle principali saranno le medesime di Galaxy S22. Un dettaglio non meno importante riguarda l’under cam display dello schermo principale che dovrebbe essere nettamente superiore, in particolare dopo la scarsa resa di quella montata sul modello precedente.

Sul lato CPU dovremmo trovare il nuovo Snapdragon 8 gen1 PLUS, su tutti i modelli in commercio, quindi nessun processore Exynos come già accaduto con Flip e Fold 3.

Non ci resta che attendere ancora un mese per poterlo finalmente apprezzare dal vivo e scoprirne tutte le caratteristiche tecniche.