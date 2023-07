WindTre guarda con grandi prospettive a questa stagione estiva, con l’obiettivo di garantire piena concorrenza ad Iliad e agli altri gestori della telefonia mobile. Il provider arancione per aumentare ancora di più il suo già nutrito e ricco bacino di utenti ha messo in campo alcune ricaricabili per la telefonia mobile di grande valore.

WindTre, la tariffa con Giga senza limiti a cui non si può rinunciare

Tra le grandi proposte di WindTre, i clienti che nel mese di luglio optano per il provider arancione spicca per vantaggio di costi e soglie di consumo la WindTre Go Unlimited Star+.

Nel dettaglio, il pacchetto di questa proposta prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche una quota di Giga senza limiti per la connessione di rete, anche con la possibilità di navigare in 5G in caso di copertura del territorio. Il prezzo della proposta sarà pari a 7,99 euro ogni trenta giorni.

I clienti che optano per questa ricaricabile di WindTre dovranno aggiungere esclusivamente una quota una tantum per l’attivazione pari a 10 euro. La quota di attivazione sarà valida anche per la sottoscrizione e la ricezione della SIM.

Come per altre proposte low cost, anche questa tariffa di WindTre è rivolta solo ai clienti che attivano nuova SIM o effettuano portabilità del numero da altro operatore. Resta fermo il vincolo per l’associazione della tariffa ad una promo per la Fibra ottica. Per la sottoscrizione dell’offerta gli interessati possono recarsi in uno store ufficiale delgestore in Italia.