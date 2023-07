Recentemente WindTre ha aggiunto al proprio catalogo un’offerta decisamente interessante, pensata per avvicinare più utenti possibili al mondo dell’operatore telefonico in orange, o ancora meglio per catturare i vecchi clienti che recentemente hanno optato per il cambio azienda.

A conti fatti si tratta di una promozione estremamente limitata, poiché attivabile solo su invito diretto, per mezzo di telefonata da call center o SMS informativo, che richiede la portabilità del numero originario. I costi iniziali da sostenere sono appositamente ridotti del 100%, non vengono posti vincoli contrattuali di alcun tipo, e di conseguenza l’utente potrà decidere di abbandonare WindTre in un qualsiasi momento, senza dover pagare una penale.

WindTre, ecco la promozione che dovete attivare

La promozione che tutti dovrebbero assolutamente cogliere al volo è la WindTre Go 200 XS, una soluzione che riesce a catturare l’attenzione dei consumatori per il suo eccellente rapporto qualità/prezzo, se considerate appunto che al momento attuale è in vendita a soli 5,99 euro al mese. Il canone, su base mensile, deve essere però pagato tramite il conto corrente o la carta di credito, non è possibile optare per il pagamento con credito residuo.

I fortunati consumatori che riceveranno l’invito all’attivazione, potranno godere di 200 giga alla velocità del 4G (per il 5G è necessario un euro in più al mese), passando anche per illimitati minuti utilizzabili verso tutti, oppure 50 SMS che potranno essere spesi per contattare chiunque si desideri. I costi iniziali, invece, sono completamente azzerati.