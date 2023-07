Rabona Mobile è una compagnia telefonica mobile Italiana dedicata ad utenti attivi e dinamici, dalla tecnologia performante e dalla alta qualità nella comunicazione e nel look.

Si è parlato molto delle difficoltà riscontrate dall’operatore negli ultimi mesi.

Un breve riassunto:

A partire dal mese di aprile i clienti Rabona Mobile hanno affrontando problemi e disservizi e si è parlato addirittura della chiusura dell’operatore mobile;

; Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso cautelare dell’operatore, spiegando come i clienti non possano perdere i loro servizi per cause esterne. Queste sono dovute a scontri con gli operatori collaboratori Vodafone e Plintron , a cui Rabona Mobile si appoggia;

Tuttavia sul sito ufficiale sono presenti ancora offerte vantaggiose.

Le offerte attivabili Rabona Mobile

Rabona mobile continua a proporre promozioni vantaggiose per i suoi clienti e per chi vuole cambiare operatore. Nel dettaglio:

Cross 11: 11 Giga a disposizione, Minuti e SMS Illimitati al costo di 3,99 euro al mese;

11 Giga a disposizione, Minuti e SMS Illimitati al costo di 3,99 euro al mese; Cross 50 : 50 Giga, Minuti e SMS Illimitati al prezzo di 4,99 euro al mese;

: 50 Giga, Minuti e SMS Illimitati al prezzo di 4,99 euro al mese; Calcio : ben 111 Giga, Minuti e SMS Illimitati a di 7,99 euro al mese;

: ben 111 Giga, Minuti e SMS Illimitati a di 7,99 euro al mese; Contropiede : 200 Giga disponibili, Minuti e SMS Illimitati al costo di 7,99 euro al mese;

: 200 Giga disponibili, Minuti e SMS Illimitati al costo di 7,99 euro al mese; Rovesciata: 250 Giga , Minuti e SMS Illimitati a 8,99 euro al mese.

Per l’attivazione delle offerte vi consigliamo di chiamare il servizio clienti o andare sul sito per ulteriori informazioni. Se siete restii, dati i disservizi e i problemi ancora in via di totale risoluzione, allora potete valutare le offerte di un altro operatore.