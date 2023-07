L’unico modo per mettere in difficoltà i grandi gestori è quello di proporre offerte che siano vantaggiose per prezzo e contenuti. A pensarci è sicuramente Iliad, gestore che ormai tutti conoscono e che elogiano per la sua grande propensione al risparmio. Proprio per questo gli altri provider hanno cominciato a proporre offerte molto più interessanti, senza però riuscire ad eguagliare l’azienda che ormai vanta più di 10 milioni di utenti.

Ci sono in questo momento ben due offerte che riescono a rubare spazio alla concorrenza, soprattutto grazie al prezzo e ai contenuti. Da ricordare inoltre che il 5G viene offerto gratis.

Iliad batte tutti con un’offerta clamorosa: sul sito ufficiale ci sono ancora 150 giga ma non finisce qui

Quando gli utenti vogliono cambiare gestore e non hanno Iliad come provider principale, valutano l’acquisto di una delle sue offerte. Di certo quella più interessante è la Giga 150, opportunità di grande livello di cui tutti possono beneficiare pagando pochissimo ogni mese.

All’interno della promo più gettonata sul mercato della telefonia mobile italiana, ci sono minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori. In più si può contare su 150 giga e sul 5G che viene offerto gratis da Iliad. Il prezzo mensile è di 9,99 € al mese per sempre.

Dimenticare, per chi vuole risparmiare ancora di più, che è ancora disponibile l’offerta storica di Iliad che è la Giga 100. Questa soluzione a minuti ed SMS senza limiti verso tutti e con 100 giga disponibili per il web in 4G. Il prezzo di 7,99 € al mese per sempre.