ho Mobile continua la sua forte crescita ed espansione e anche i dati parlano chiaro. Il Gruppo Vodafone ha infatti da poco riportato i risultati di questo noto operatore telefonico virtuale. Nello specifico, l’operatore ha ora raggiunto quota 3.1 milioni di utenze attive.

ho Mobile ancora in crescita, raggiunti 3.1 milioni di utente attive

L’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha da poco ottenuto un altro importante risultato. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha da poco raggiunto quota 3.1 milioni di utenze attive. Si tratta di una piccola ma importante crescita rispetto allo scorso anno, quando erano state raggiunte 3 milioni di utenze.

Questo grazie anche alla vasta proposta dell’operatore. Ricordiamo che al momento ho Mobile sta proponendo svariate offerte. Una delle più a basso costo è l’offerta mobile ho 5,99 100 GB. In questo caso, come suggerisce anche il nome, l’offerta arriva ad includere fino a 100 GB di traffico dati e anche minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri ad un costo mensile di appena 5,99 euro.

Tra le altre offerte mobile proposte al momento dall’operatore telefonico virtuale ho Mobile, c’è poi quella denominata ho 10.99 300 GB. Si tratta di un’offerta davvero particolare ed è rivolta a chi necessita di una quantità esorbitante di giga per navigare. L’offerta in questione include infatti fino a 300 GB di traffico dati validi per navigare con connettività 4G e sempre minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo di questa offerta è però di 10,99 euro al mese.