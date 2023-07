Durante l’estate 2023, anche l’operatore telefonico virtuale ho Mobile sta proponendo delle offerte favolose a dei prezzi super convenienti. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’operatore ha reso disponibile una nuova offerta low cost ma con un bundle mensile davvero interessante, dato che arriva ad includere fino a 100 GB di traffico dati.

ho Mobile, arriva una nuova offerta super conveniente con 100 GB di traffico dati

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale di Vodafone ha deciso di stupire i suoi nuovi clienti con una nuova offerta sorprendente. Si tratta di un’offerta davvero speciale ma non per tutti. Sarà attivabile infatti soltanto dai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da Iliad e da altri operatori virtuali.

Tra questi, potrà attivare l’offerta chi proviene da Coop Voce, Daily Telecom, Fastweb, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Élite Mobile, Italia Power, Conexo Technologies.

L’offerta in questione ha un costo di soli 5,99 euro al mese ed include fino a 100 GB di traffico dati. La connessione massima è pari a 4G. Oltre a questo, l’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Gli utenti potranno anche decidere di attivare un’altra offerta interessante.

Quest’ultima ha un costo di 7,99 euro al mese ed include ben 180 GB per navigare. In entrambi i casi, per i nuovi clienti il costo di attivazione è gratuito.