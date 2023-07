DJI ha presentato oggi DJI Air 3, il nuovo membro della famiglia Air, un drone con doppia fotocamera principale, in particolare parliamo di grandangolare e di teleobiettivo 3x, per offrire al consumatore la più alta versatilità nell’utilizzo quotidiano.

Il drone viene definito a tutto tondo, proprio perché offre dettagli straordinari nelle immagini e nei singoli filmati, sfruttando per la prima volta nella serie, le due fotocamere: una grandangolare CMOS da 1/1,3 pollici ed un teleobiettivo 3x con CMOS delle stesse dimensioni, ma lunghezze focali differenti (F1.7 e F2.8). Tutto permette di scattare immagini da 48 megapixel, e registrare video HDR a 4K a 60fps (D-Log M a 10 bit e HLG a 10 bit), ma anche in verticale a 2.7K; i pregi sono legati alla versatilità, da una parte abbiamo una camera con un angolo di visione molto ampio, dall’altro invece il 3x permette di creare una compressione spaziale unica nel suo genere.

DJI Air 3 – migliore autonomia

Le migliorie non si fermano ad un comparto fotografico di tutto rispetto, ma si estendono anche verso una autonomia incrementata del 48% rispetto al modello precedente, in grado di raggiungere addirittura i 46 minuti complessivi. Gli utenti potranno anche acquistare la fly more combo con più batterie, ed una stazione di ricarica multipla con funzione di accumulo di energia, ovvero trasferire la carica delle batterie collegate a quella più carica, con la semplice pressione di un pulsante.

Per la prima volta nella serie, DJI Air 3 include anche il rilevamento di ostacoli omnidirezionale, con sensori anteriori/posteriori, lenti binoculari e ToF 3D nella parte inferiore, per un utilizzo consapevole del drone nello spazio che vi circonda. Non mancano poi tutte le funzionalità che già troviamo sugli altri droni di DJI, quindi il sistema di trasmissione O4, per una ricezione fino a lunghe distanze, ma anche tutte le funzioni intelligenti di ripresa (Focustrack, quickshots, mastershots, hyperlaps, slow motion e simili).

Il DJI Air 3 può essere acquistato a partire da oggi, 25 luglio 2023, sia sul sito ufficiale dell’azienda che presso i rivenditori autorizzati. E’ disponibile in più varianti, classica con DJI RC-N2 alla cifra di 1099 euro, passando per la Fly More Combo con DJI RC-N2 a 1349 euro, oppure al top con Fly More Combo e DJI RC 2, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 1549 euro.