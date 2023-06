DJI Air 2S, drone scontato del 25% su Amazon

L’estate è ormai arrivata ed è sicuramente il periodo migliore per fare foto e video. Certo che per farli in modo professionale o per avere un’inquadratura ampia, bisogna disporre di un’attrezzatura specifica.

A tal proposito oggi vogliamo parlarvi del Drone DJI Air 2S, attualmente in offerta del 25% rispetto al prezzo di listino sulla piattaforma Amazon. Ecco tutti i dettagli.

DJI Air 2S Drone in offerta su Amazon

Il drone è dotato di un sensore di immagine da 1” e di pixel da 2,4 μm, DJI Air 2S è in grado di registrare video in 5,4K/30 fps e 4K/60 fps. Come evoluzione successiva di QuickShots, MasterShots è una funzione automatica avanzata che offre agli utenti i migliori scatti in qualsiasi luogo ci si trovi, il tutto con un semplice tocco.

FocusTrack include Spotlight 2.0, ActiveTrack 4.0 e Point of Interest 3.0, rendendo semplicissimo per DJI Air 2S seguire o tracciare il tuo soggetto. Il profilo colore Dlog-M a 10 bit può immortalare fino a un miliardo di colori, mantenendo tutti quei piccoli dettagli che faranno risaltare i tuoi filmati. DJI Air 2S è dotato della tecnologia di trasmissione delle immagini O3 (OcuSync 3.0) più avanzata di DJI, che offre un feed d immagini ultra-fluido, chiaro e affidabile ogni volta che voli.

DJI Air 2S ha la capacità di percepire l’ambiente in 4 direzioni: in su, in giù, in avanti e all’indietro. Gli algoritmi per Advanced Assisted Flight System (APAS 4.0) sono stati ulteriormente migliorati, consentendo a DJI Air 2S di evitare automaticamente gli ostacoli negli scenari più complessi, anche ad alta velocità. Attualmente è disponibile sulla piattaforma al prezzo di 749.99 euro invece di 999 euro, scontato del 25%. Seguite il link per maggiori dettagli.